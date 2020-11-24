مواطنون في وضعية إعاقة يستعدون للاحتجاج بعد إلزامهم من طرف حافلات “ألزا” بدفع سعر التذكرة

يستعد عدد من المواطنين في وضعية إعاقة إلى الاحتجاج، يوم غد الأربعاء، أمام مقر مجلس مدينة الدارالبيضاء، مطالبين بمجانية تنقلهم على متن حافلات النقل الحضري “ألزا”.

وقال هشام مشتاق، المنسق الوطني لتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن عددا من المواطنين في وضعية الإعاقة، يتعرضون إلى الإساءة داخل حافلات “ألزا”، التي تطالبهم بأداء سعر تذكرة.

وأوضح المتحدث نفسه، أنه يحق للأشخاص في وضعية إعاقة، التنقل مجانا عبر حافلات النقل العمومي، كما كان معمولا به في السابق، مبرزا أن ألزا تبرر مطالبتها للأشخاص في وضعية إعاقة بأداء سعر التذكرة بالقول إن مجلس المدينة لم يستحضر هؤلاء الأشخاص خلال الاتفاقية، التي جمعت بينه والشركة الإسبانية.

ولفت المنسق الوطني للتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة الانتباه إن بعض الأشخاص في وضعية إعاقة تعرضوا إلى الإساءة، واقتيدوا إلى مخافر شرطة، من بينهم أمهات، وقاصرين.

وطالب المتحدث نفسه بتحمل مجلس المدينة مسؤوليته تجاه هاته الشريحة من المواطنين، معتبرا أن مجانية التنقل الحضري للأشخاص في وضعية إعاقة حق لا تنازل عنه.