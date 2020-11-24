كشفت الفنانة، هدى صدقي، اليوم الثلاثاء، اقتراب موعد عودتها إلى الشاشة، من خلال مسلسل تلفزي جديد، يحمل اسم “سالف عذرا”، يرتقب بثه على القناة الأولى.
المسلسل الجديد يتكون من أربع حلقات مطولة، مدة الواحدة منها 52 دقيقة، وهو من تأليف مشترك بين المخرجة جميلة البترجي، وأحمد بوعروة، وعبد الهادي سيكي.
ويشارك في المسلسل، إلى جانب هدى صدقي، كل من ربيع القاطي، وآمال التمار، وجواد السايح، وإدريس رمسيس، وسعيد قيلش.
وأنجز الفيلم، في شهر شتنبر الماضي، ويحكي عن قصة صراع فتاة تدعى “عذرا”، يحاول أشقاؤها حرمانها من الإرث، ما يدفعها إلى احتراف الغناء الشعبي، متخذة منه وسلية للتعبير عما عاشته.
كانت هذه تفاصيل خبر هدى صدقي تعود إلى الشاشة في مسلسل من أربع حلقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.