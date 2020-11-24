جدل في سفارة لبنان.. العسري يقول: السفير كان على علم بأني حاضر بصفتي الحزبية

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، في بيان بعثه إلى “اليوم 24″، أن حضوره لاستقبال لدى سفير لبنان بالمملكة المغربية يوم الخميس الفائت، كان بالعلم المسبق للسفارة والسفير بصفته كعضو للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد. مضيفا أنه قدم نفسه في بداية الاستقبال بهذه الصفة. نافيا أن تكون هناك أي علاقة شخصية تجمعه بالسفير.

العسري قال كذلك في رده على موضوع نشر بالموقع يوم السبت الفائت، إن الاجتماع كان مقررا أن تحضره الأمينة العامة لحزبه، نبيلة منيب، لكن تعذر عليها ذلك بسبب “تزامن الاستقبال مع التزامات سياسية سابقة”.

وفي الواقع، لا تتعارض هذه التوضيحات كليا مع المضامين الأساسية التي نشرت سابقا، فالقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد لم يفنذ بشكل بات مسألة عدم تلقيه دعوة شخصية من السفير بشكل مباشر، بل اكتفى بالقول بأن السفير كان على علم بحضوره بصفته تلك فقط. يعزز ذلك أقوال أعضاء جمعية “الشباب الأخضر”، بأن السفير اتصل عبر الهاتف بشخص منهم، اسمه نزار الهسكوري، وهو من تكلف بتشكيل الوفد، والتنسيق مع سفارة لبنان بخصوص ترتيبات الاستقبال.

مصدر بسفارة لبنان بالرباط، أكد لموقع “اليوم 24″، بأن السفير وجه الدعوة إلى نزار الهسكوري، عبر مكالمة هاتفية يوم 16 نونبر، مضيفا أن السفير تعرف على الهسكوري في نشاط يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، ولسوف يوافق لاحقا على تركيبة الوفد الذي قام بتشكيله خصيصا لهذا الاستقبال، لكن غاب عضو من الوفد عن الحضور، ويتعلق الأمر بعمر بنعحيبة.

من جانب آخر، لم يفسر العسري الطريقة التي يمكن للأمينة العامة لحزبه أن تحضر حفل استقبال لدى سفير لبنان، بصفتها هذه، ضمن وفد يتشكل فقط من أعضاء جمعيات محلية في طنجة، بعض أعضائها غير مرتبطين بالحزب الاشتراكي الموحد.