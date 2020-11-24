بلد مجاور للعراق يسجل 4586 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 78 وفاة و4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن ارتفع إلى 192996 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 65183 حالة.
وتم تسجيل 78 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2380 حالة، كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 5419 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 125433 حالة.
وتم تسجيل 78 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2380 حالة، كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 5419 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 125433 حالة.
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