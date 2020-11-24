شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يكشف سبب العجز الجديد الذي ضرب موازنة قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الإعلامي السعودي سلطان الحارثي، سبب العجز الجديد الذي ضرب موازنة قطر، مؤكدًا أن اقتصاد قطر اقترب من الانهيار جراء أزمة المقاطعة العربية بالإضافة لإهدار أموال الشعب القطري على تمويل الإرهاب.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "عجز جديد للموازنة يُقّرب اقتصاد قطر من الانهيار والسبب يكمن في مقاطعة الدول الرباعية لقطر وهدر تميم لأموال الشعب على تمويل الإرهاب وخدمة مخططات أردوغان".

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