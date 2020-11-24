معلومات لا تعرفها عن أصول ريما دودين المرشحة لمنصب مرموق في البيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منذ إعلان ترشيح ريما دودين لشغل منصب نائب مدير البيت الأبيض للشؤون التشريعية، في التشكيلة الحكومية الأمريكية الجديدة، انشغلت وسائل الإعلام الأردنية والعربية بالتفتيش حول أصولها الحقيقية.



وذكر موقع "خبرني" الأردني بأن مصطفى دودين هو جد ريما "وكان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة وصفي التل". وأشار إلى أن مصطفى دودين كان عضوا في مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيراً للأردن في الكويت.

كما نُشرت نبدة عن ريما دودين، بدأت بوصفها إحدى "أبرز المتطوعات في فريق بايدن- هاريس، وعملت كمديرة لمكتب السيناتور ديك دوربين"، علاوة على أنها متحصلة على "شهادات جامعية من جامعة بيركلي في كاليفورنيا وجامعة إلينوي، وكانت ناشطة في اللجنة القضائية الفرعية للسيناتور حول حقوق الإنسان والقانون".

ويقول موقع مجلس الأعيان الأردني الإلكتروني إن مصطفى عيسى يونس دودين تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأردن في عام 1971.

وأفيد بأنه كان عضوا في مجلس الأعيان منذ 1 نوفمبر 1971، وعمل مديرا للتموين والاستيراد في قطاع غزة عام 1949، ومديرا للجوازات والسفر في القطاع عام 1953، ومديرا للشؤون المدنية في إدارة شؤون فلسطين بالقاهرة عام 1961، مع الإشارة إلى حصوله على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.