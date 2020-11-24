5 إرهابيين ووكران لداعش في قبضة الشرطة العراقية

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وقالت الوكالة في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) العراقي «إن مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك»، مبينة أنهم مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع كركوك بولاية العراق.وأشارت الوكالة إلى ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك بعملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية وأدوية وملابس متنوعة.
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