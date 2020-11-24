شكرا لقرائتكم خبر مقتل معارض سوري وإصابة 15 في انفجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ضابط في الجيش الوطني السوري المعارض حتفه وأصيب 15 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي أمس. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية «إن السيارة انفجرت على مفرق قباسين بمدينة الباب»، متوقعا ارتفاع حصيلة الضحايا لوجود مصابين في حالة حرجة. وأضاف المصدر «إن الانفجار أدى إلى تدمير مبنى وحدوث أضرار كبيرة في عشرات المنازل بمحيط الانفجار»، مستبعدا أن يكون التفجير يستهدف الضابط ولكن ربما مروره كان مصادفة. وأضاف المصدر «إن الانفجار أدى إلى تدمير مبنى وحدوث أضرار كبيرة في عشرات المنازل بمحيط الانفجار»، مستبعدا أن يكون التفجير يستهدف الضابط ولكن ربما مروره كان مصادفة. وشهدت مدينة الباب التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا تفجيرات كثيرة راح ضحيتها عشرات الأشخاص وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل معارض سوري وإصابة 15 في انفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.