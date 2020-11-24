شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ..فتح المساجد لصلاة الجمعة 4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإمارات عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من 4 ديسمبر المقبل مع الالتزام بالإجراءات و البروتوكولات المعنية على المستوى الوطني

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ..فتح المساجد لصلاة الجمعة 4 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.