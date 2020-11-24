جو بايدن: انتهت الانتخابات وحان الوقت لتنحية المصالح الحزبية والخطب الرنانة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، انتهت الانتخابات وحان الوقت لتنحية المصالح الحزبية والخطب الرنانة. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية. ورحب فريق بايدن بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة"، بحسب بيان مقتضب.

وقال يوهانس أبراهام المسؤول في فريق بايدن، إنّ "مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب ونائبته المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ممّا يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".

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