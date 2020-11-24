برلماني شارك بعزاء كردي فاتهمه أردوغان بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات التركية، الثلاثاء، تحقيقا مع برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية مزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي مسلح".

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام بمدينة ديار بكر، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوبي شرق تركيا، استدعت النائب البرلماني السابق غالب أنصاري أوغلو، للتحقيق معه فيما وجه له من اتهام.



ووجهت النيابة العام للنائب المذكور الذي مثل العدالة والتنمية بالبرلمان عن مدينة ديار بكر، خلال الدورتين البرلمانيين الـ24، والـ26، بتهمة "الدعاية لتنظيم إرهابي مسلح"، على خلفية مشاركته عام 2015 في عزاء لأحد الأشخاص المنتمين لوحدات حماية الشعب الكردية المدرجة من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

واستدعت النيابة العامة أنصاري أوغلو الذي لا زال عضوًا بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لأخذ أقواله فيما نسب إليه من اتهامات.

وفي تعليق منه قال "أنصاري أوغلو" في تغريدة إنه :" ذهب لتقديم واجب العزاء عام 2015 في وفاة نجل أحد أصدقائه خلال التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي".

وشدد النائب التركي على أنه "في الفترة التي ذهب فيها للعزاء، لم تكن تركيا أدرجت تلك الوحدات على قوائم التنظيمات الإرهابية، بل كان هناك حينها 2700 عنصر من تلك الوحدات يعالجون بالمستشفيات التركية، بما في ذلك مستشفيات العاصمة أنقرة".