واشنطن تشيد بعلاقاتها التاريخية مع الكويت.. وتتوعد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده تعمل على حرمان إيران من الحصول على الأسلحة النووية والأموال التي تستخدمها في شن الهجمات الإرهابية على المنطقة.

ووجه بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، الشكر للكويت "على العمل الذي تقوم به لدعم الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية"، مؤكدا أن "علاقات البلدين قوية وتاريخية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن "التعاون الأمني والاقتصادي يحتل مكانة أساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت".

ولفت إلى أن "تفشي وباء كورونا أضر بالاقتصاد العالمي وعرقل حركة التجارة حول العالم".

بدوره، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد، إن "استمرار الحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي أمر مهم للغاية".

وأضاف: "نعبر عن امتناننا بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة".

وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد أن "هناك بعض المجالات والقطاعات التي تعزز تعاوننا مع الولايات المتحدة، ونتعاون أيضا ضد الإرهاب ونزيد تعاوننا في مجال الأمن السيبراني".