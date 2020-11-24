القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الثلاثاء، إن جماعة من شباب إقليم تجراي قتلت ما لا يقل عن 600 مدني طعنا وخنقا وضربا.
وأكدت اللجنة أن الجرائم وقعت بالتواطؤ مع قوات الأمن المحلية في مذبحة ببلدة ماي كادرا.
وذكرت اللجنة المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية أن الهجوم الذي وقع في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني كان يستهدف السكان الذين ليسوا من أبناء تجراي.
والأحد الماضي، أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قادة جبهة تحرير تجراي والقوات الخاصة والمليشيات التابعة لها 72 ساعة للاستلام قبل دخول الجيش مدينة مقلي.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء،قالت الحكومة الإثيوبية، إن عددا كبيرا من عناصر مسلحي تجراي شرع في الاستسلام لقوات الدفاع استجابة لدعوة الحكومة بالتسليم خلال 72 ساعة عبر إقليم عفار شرق إقليم تجراي.
وكانت إثيوبيا أكدت أمس الإثنين، أن قواتها باتت على بعد 50 كيلومترا من عاصمة إقليم تجراي؛ مقلى، حيث يتحصن قادة المتمردين.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تجراي حركة تمرد بعد أن تحدت السلطات المركزية وأجرت انتخابات محلية رغم قرار البرلمان بتأجيل الاقتراع في ضوء تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إثيوبية تكشف جرائم "تجراي".. قتل 600 مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.