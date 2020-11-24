اليونان تتهم تركيا بمحاولة فرض "أمر واقع" شرق المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا بمحاولة فرض أمر واقع على حساب دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق تكثيف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط منذ أغسطس/آب الماضي.
وقال وزير الخارجية اليوناني، إن أنقرة تعمل دائما على إفشال الحوار السياسي لحل النزاع شرق المتوسط.
وتتهم اليونان "تركيا" بتصعيد أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط منتهكة القانون الدولي وقانون البحار.
وتنتهك تركيا الحدود البحرية لليونان، في محاولات مستميتة من أردوغان للسطو على موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وأعلنت أنقرة السبت الماضي أنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها "أوروتش ريس" في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
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