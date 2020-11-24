أثينا: أنقرة تقوض الحوار.. وانتهاكاتها مستمرة

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وأكد أن «أثينا لا تزال منفتحة على الحوار مع أنقرة بشرط أن توقف عملياتها في شرق البحر المتوسط»، معتبراً أن تركيا لا تترك هامشاً لحوار بناء وتوسع نشاطها في شرق المتوسط منذ أغسطس.
وكان دندياس، قال خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، إن تركيا صعّدت من خطواتها غير القانونية في منطقة تتداخل مع الجرف القاري اليوناني في شرق البحر المتوسط. وأضاف دندياس، حسب ما نقل عنه بيان لوزارة الخارجية اليونانية: «تركيا تجاهلت مقترح الاتحاد الأوروبي بإمكانية تحسين علاقاتها مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه».
وتفاقمت التوترات بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، حول مناطق بحرية متنازع عليها ويُعتقد أنها تحوي حقولاً كبرى من الغاز. وتصاعدت في أعقاب الاتفاق بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي «عروش ريس» إلى المنطقة المتنازع عليها بالبحر المتوسط. وسحبت أنقرة السفينة في سبتمبر لإفساح المجال للدبلوماسية مع اليونان لكنها عادت وأرسلتها مجدداً إلى المنطقة.
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