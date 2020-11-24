القاهرة: التحفظ على أموال 285 إخوانيا و3 شركات

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وشملت الأسماء عددا من إعلاميي القنوات التابعة لجماعة الإخوان أبرزهم معتز مطر، وعبد الله الشريف، كما شمل القرار التحفظ على شركات «ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل» و«أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية» و«نوفو كير للتجارة والتوكيلات».
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة وافقت أمس (الاثنين) على طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 28 شخصاً حصر أمن دولة عليا، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، أبرزهم عبدالمنعم أبوالفتوح، ونجل خيرت الشاطر.
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