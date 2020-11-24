شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: التحفظ على أموال 285 إخوانيا و3 شركات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت محكمة الأمور المستعجلة اليوم (الثلاثاء) التحفظ على أموال 285 عنصرا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

وشملت الأسماء عددا من إعلاميي القنوات التابعة لجماعة الإخوان أبرزهم معتز مطر، وعبد الله الشريف، كما شمل القرار التحفظ على شركات «ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل» و«أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية» و«نوفو كير للتجارة والتوكيلات».

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة وافقت أمس (الاثنين) على طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 28 شخصاً حصر أمن دولة عليا، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، أبرزهم عبدالمنعم أبوالفتوح، ونجل خيرت الشاطر.