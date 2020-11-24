شكرا لقرائتكم خبر عن ويلتون يشكو تيغالي إلى لجنة الانضباط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد لاعب النصر سيباستيان تيغالي على خلفية ماحدث بينهما من مناوشات خلال لقاء «الملك» و«العميد» في دوري الخليج العربي.

وكان ويلتون اتهم تيغالي أنه وجه له كلمة عنصرية خلال المشادة بينهما. وعقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً، للنظر في الشكوى إضافة إلى اتخاذ القرارات في أحداث أخرى.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الشكوى المقدمة من ويلتون، وقررت إحالة الشكوى إلى تيغالي للرد عليها، وذلك في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر / كانون الأول 2020 قبل الساعة الواحدة ظهراً.

وقررت اللجنة وبإجماع الأراء فرض عقوبة لفت النظر على نادي الإمارات وعقوبة الإنذار لناديي النصر ودبا الحصن، وذلك لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى ودوري الشباب.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي العروبة لمخالفته لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، كما عاقبت نادي دبا بعقوبتي لفت النظر والإنذار، حيثُ جاءت العقوبة الأولى نتيجة تأخر فريقه بنزول أرض الملعب لمدة 5 دقائق قبل بداية الشوط الثاني، أما الثانية فنتيجة تكرار الصفات بوجود مترجمين في قائمة البداية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على كل من أندية البطائح والعربي والشارقة لمخالفتهم لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على نادي النصر لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة واحدة، ونادي الحمرية مبلغ قدره 2000 درهم لتأخر نزول فريقه أرض الملعب لمدة 10 دقائق قبل بداية الشوط الثاني