شكرا لقرائتكم خبر عن «وطن آمن» تضبط 662 كيلوجراما من المواد المخدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبط مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ، التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية ضمن حملة «وطن آمن» التي أطلقتها الإدارة لرفع جاهزية مراكزها الجمركية ، وفي عملية نوعية نفذ مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ضبطية هي الأكبر من حيث حجم وكمية المواد المخدرة التي تشهدها المنافذ الساحلية، والتي جاءت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، حيث يبلغ إجمالي كمية المواد المخدرة متعددة الأنواع التي تم ضبطها نحو 662 كيلو جراما.

وقد بدأت عملية الضبط المُحكمة لهذه المواد المخدرة بعد أن قامت غرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية بدراسة وتحليل كافة البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول إحدى السفن الخشبية القادمة من إحدى الدول ، والمحملة بشحنة مشبوهة لترسو في مرفأ ديرة بدبي، حيث توصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه السفينة مرتفعة جداً ، فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها حيث تقرر تفتيشها بإجراءات خاصة التي ساهم فيها فريق «سياج» لمراقبة المنافذ الجمركية لضمان ضبط أية مواد محظورة موجودة على متن هذه السفينة.

وفور رسو السفينة باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي في مركز تفتيش مرفأ ديرة بتنفيذ إجراءات التفتيش المقررة ، مستعينين بوحدات المساعدة والدعم الفني من خلال استخدام وحدة الكلاب الجمركية لفحص كافة ارجاء السفينة بدقة بالغة وظهرت النتيجة إيجابية، ومع متابعة عملية التفتيش اشتبه المفتشون بوجود مخبأ سري في السفينة، الامر الذي رجح إمكانية العثور على مواد محظورة فاستكمل الفريق انجاز مهمته، من خلال إزالة بعض القطع الخشبية في هيكل السفينة وقام باستخدام تقنيات تفتيش متطورة للتحقق من إمكانية وجود مواد مخبأة داخل هذا الهيكل ، فتم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أخفيت بطرق جديدة للتضليل والتمويه، وتم اجراء الفحص الاولي لهذه المواد في المختبر المتنفل لجمارك دبي، الذي أكد صحة وجود الاشتباه و نوعية المواد و تبين أيضاً أن نتيجة الفحص إيجابية للمرة الثانية في المواد الموجودة وهي مادة الكريستال بكمية 306.44 كيلوجرام ومادة الحشيش وافيون بكمية 201.44 كيلوجرام وحبوب ومؤثرات عقلية بكمية 122.72 كيلو جرام ومادة الهيروين بكمية 32.62 كيلو جرام، وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتسليم كافة المضبوطات والمهربين بعد استكمال كافة الاجراءات الجمركية.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نضع في مقدمة اولوياتنا القيام بالمهام الاستراتيجية الموكلة الينا ، وضرورة تحقيق التكامل في انشطتنا وجهودنا على صعيد حماية المجتمع من المخاطر والعمل في ذات الوقت على تيسير حركة التجارة والسياحة والسفر، ليبقى مجتمعنا آمنا ينعم بالرفاه والسعادة على طريق التقدم في الخطة المستقبلية للخمسين سنة القادمة ».

من جانبه قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نحرص على القيام بدورنا الحيوي في حماية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة الافراد عبر التصدي بحزم لكافة محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، وقد جاءت الضبطية النوعية الجديدة لكميات كبيرة من المواد المخدرة والتي انجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لتظهر مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهماتها الحيوية باستمرار متخطية كافة المصاعب والتحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19، وذلك بفضل الاستعداد المُسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة لتحقيق اعلى مستويات التكامل في الأداء بين جهود التحليل والرصد والتتبع للسفن عالية المخاطر وعمليات التفتيش المحكمة التي يتم تنفيذها عند وصول السفن المستهدفة».

وقال الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: «طورت الدائرة قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي بخطى متصاعدة تمكننا من الوصول الآن إلى هذا المستوى المتقدم في تحقيق الإنجازات على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة (وام)