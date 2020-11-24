بحث استغلال الفرص الاستثمارية بين أبوظبي وفنلندا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي، ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات والوفد المرافق لها، بحضور عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

ورحّب المهيري في بداية اللقاء بسفيرة فنلندا، مثمناً زيارتها للغرفة التي تسهم في تعزيز أُطر التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية فنلندا، وبما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.

وأشاد المهيري بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وفنلندا على كافة الصعد، لاسيما ما شهدته المرحلة الماضية من تطورٍ في العديد من الشراكات المهمة في مجالات حيوية مثل: الابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم، إلى جانب الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة، مؤكداً على الحرص الذي توليه غرفة أبوظبي للارتقاء بها وتعزيزها، وتنمية مجالات التعاون المشترك.

كما لفت مدير عام غرفة أبوظبي إلى الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، مستعرضاً الجهود الدؤوبة التي تبذلها غرفة أبوظبي، سعياً إلى الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وذلك من خلال رفد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. مؤكداً في هذا السياق استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفنلندية الراغبة بالاستثمار في أبوظبي.

وأكّد المهيري أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، ولم تدَّخر جهداً في سبيل توفير كل الدعم والزخم الذي يحتاج إليه هذا القطاع ليصبح شريكاً فاعلاً في إرساء دعائم اقتصاد مستدام، متنوع ومرن.

وأشادت ماريانا نيسيلا بحفاوة وحسن الاستقبال خلال زيارتها غرفة أبوظبي، والتي تُجسّد مدى عمق العلاقات الودية التي تربط البلدين الصديقين. لافتةً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة التي يمكن أن يوفرها المستثمرون الفنلنديون في العديد من المجالات في دولة الإمارات، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وغيرها. معربةً عن تطلعها إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة أبوظبي ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية فنلندا، بما يخدم اقتصاد البلدين.