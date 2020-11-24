شكرا لقرائتكم خبر عن «كامبريدج» تطلب المساعدة في إيجاد دفتري داروين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جامعة كامبريدج، الثلاثاء، نداءً للعثور على دفتري ملاحظات يعودان إلى تشارلز داروين تعتقد أنهما سرقا من مكتبتها، أحدهما يحتوي على رسمه التخطيطي لـ«شجرة الحياة»، وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.

وأعلنت المكتبة الإنجليزية المرموقة على موقعها أن أمناءها «خلصوا بعد بحث شامل، هو الأكبر في تاريخ المكتبة، إلى أن الدفترين اللذين أبلغ للمرة الأولى عن فقدانهما في يناير/كانون الثاني 2001، من المحتمل أن يكونا مسروقين».

وأُخطِرَت شرطة كامبريدجشاير بذلك وتمت إضافة الدفترين اللذين تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الاسترلينية إلى قاعدة بيانات «الإنتربول» للأعمال الفنية المسروقة.

وقالت جسيكا جاردنر، مديرة الخدمات المكتبية «يؤسفني كثيراً عدم العثور على الدفترين في أي مكان على الرغم من عمليات البحث الواسعة النطاق على مدار الأعوام العشرين المنصرمة، وبينها أكبر عملية بحث في تاريخ هذه المكتبة أجريت في وقت سابق من هذا العام».

ويصادف إطلاق النداء «يوم التطور»، وهو ذكرى أول إصدار لكتاب «أصل الأنواع» لعالم الطبيعة الإنجليزي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1859.

وأوضحت الجامعة أن دفتري الملاحظات أخرجا في سبتمبر/أيلول 2000 من الغرفة التي تحوي أهم أعمال المكتبة لتصويرهما.

وخلال عملية تفقّد دورية لموجودات المكتبة في يناير/كانون الثاني 2001، تبيّن أن الصندوق الصغير الذي يحتوي عليها، وهو بحجم كتاب ورقي الغلاف، لم يعد في مكانه.

لسنوات عديدة، اعتقد أمناء المكتبات أن دفترَي الملاحظات أعيدا إلى المكان الخطأ في المكتبة التي تضم نحو عشرة ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.

وأعلنت المكتبة عن عنوان إلكتروني لتلقّي أي معلومات عن الدفترين المفقودين.