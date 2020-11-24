شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قاسم عوض نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، رئيس وحدة البرلمان سابقاً، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، بواجب العزاء في وفاة قاسم عوض.

وكان "قاسم عوض" رحمه الله عليه قد تقلد عدد من المناصب في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وآخرها نائب رئيس تحرير الوكالة، المشرف علي قطاع الأخبار، وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس التحرير، وعمل لفترة طويله كرئيساً لوحدة البرلمان.