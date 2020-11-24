شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعترف: التعليم الجامعي في تركيا أصبح حكرًا على الأغنياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تعزيز الفرص الاجتماعية والمالية للمعلمين وظيفة الحكومة التركية، وذلك على الرغم من الإحصاءات التي تشير إلى رغبة 54.2% من المعلمين الأتراك الانصراف عن وظائفهم.

واعترف "أردوغان" خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن هناك الكثير من المواطنين الأتراك الذين لا يكملون دراستهم حتى الجامعة بسبب المصاريف الجامعية الباهظة، والتي تكلف الأهل الكثير من الأموال، في حين أن الكثير من المواطنين من الطبقة المتوسطة، ما جعل التعليم الجامعي حكرًا على الطبقة العليا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة التعليم التركي غير الحكومية مع 15.811 معلم، فقد أعلن نصف المعلمين أنهم يفكرون في ترك مهنة التدريس خلال فترة فيروس كورونا. وقال 71.1% من المعلمين أن الرواتب التي يتقاضوها لا تغطي 22.7% من احتياجاتهم الأساسية، كما رأي 90.3% من المعلمين أن مهنة التدريس «عديمة الأهمية».