تركوه جثة هامدة.. 3 أشقاء يمزقون صديقهم بالأسلحة البيضاء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي نجار مسلح حتفه قتلًا، اليوم الثلاثاء، على يد 3 أشقاء، في مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلافات المالية في قليوب.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين 4 شباب بمنطقة بحري السكة الحديد، بمحيط موقف قرية حلابة، وسقوط قتيل.
انتقل العميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن الجثة لنجار مسلح، وأنه تشاجر مع 3 أشقاء يعملون معه بسبب خلافات مالية بينهم، ما دفعهم للاعتداء عليه وتمزيقه بالأسلحة البيضاء وسط الشارع، وتركوه غارقًا في دمائه ولاذوا بالفرار.
جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب، وعمل أكمنة لضبط المتهمين، وإيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة.
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