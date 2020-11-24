65 % تراجعا في صافي خسارة البنك المركزي العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشفت نتائج أعمال البنك المركزي المصري أنه حقق تراجعا في صافي الخسارة خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.9% مقارنة بالعام المالي قبل الماضي.

وبحسب القوائم المالية للبنك، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، حقق البنك المركزي صافي خسارة نحو 10.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 مقابل نحو 30.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

وكان البنك المركزي سجل صافي خسارة نحو 31.8 مليار جنيه في عام 2017-2018.

ويساهم المركزي في دعم الاقتصاد من خلال دعم الفائدة لمجموعة من المبادرات في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

وبحسب القوائم المالية للبنك المركزي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى نحو 19.9 مليار جنيه مقابل نحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة 417.6%.

وحقق المركزي عائدا من القروض والأرصدة لدى البنوك نحو 17.9 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل نحو 18.7 مليار جنيه في عام 2018-2019، كما حقق عائدا من أذون الخزانة والسندات بنحو 110.7 مليار جنيه العام الماضي مقابل نحو 126.6 مليار جنيه في العام السابق عليه.

بينما سجلت تكلفة الودائع والاقتراض العام الماضي نحو 111.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.3 مليار جنيه في العام قبل الماضي.

وتراجع إجمالي أصول البنك المركزي إلى نحو 1.930 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 2.149 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2019، بنسبة انخفاض 10.2%.

وبحسب المركزي، ارتفع إجمالي الاحتياطيات بنسبة 77.9% لتسجل نحو 61.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020 مقابل نحو 34.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019.

وتراجعت الضرائب التي سددها البنك المركزي إلى نحو 30.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 34.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه بنسبة تراجع 11.3%.

ووفقا للقوائم المالية، ارتفعت قيمة أصول البنك المركزي من الذهب في نهاية العام المالي الماضي إلى نحو 65.5 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي، بزيادة نحو 18.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 39.5%.

وأشار المركزي إلى أن النقد المصدر سجل في نهاية يونيو الماضي نحو 650.4 مليار جنيه مقابل نحو 539.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بنسبة زيادة 20.6%.