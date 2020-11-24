أسعار الدولار ترتفع في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي التعمير والإسكان والعربي الأفريقي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.