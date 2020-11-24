بوتين: لا بديل عن توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عدم وجود بديل أمام المجتمع الدولي سوى توحيد الجهود لمكافحة التحدي غير المسبوق لوباء كورونا.
مواطنينا وصحتهم".
قال بوتين - خلال استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء "في مواجهة مثل هذا التحدي غير المسبوق، لا بديل أمام المجتمع الدولي سوى تكاتف الجهود لأن الأهم هنا هو حياة
وأضاف الرئيس الروسي: إن "مزاج التفاعل الصادق بين الشركاء مطلوب بشكل خاص في الوضع الحالي، وأنا مقتنع بأنه على الرغم من كل الصعوبات الحالية يتعين حل الخلافات القائمة والمضي قدما وتعزيز أجندة دولية موحدة".
ضخم للقاح ضد كورونا في روسيا والبدء في التطعيم الشامل"، مشيرًا إلى أن اللقاح الروسي الثالث في الطريق، مؤكدًا أن بلاده على استعداد لمشاركة تجربتها مع جميع الدول المهتمة وكذلك مع المنظمات الدولية.
وتابع: "الآن الشيء الرئيس هو إنشاء إنتاج
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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