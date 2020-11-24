بوتين: العلاقات بين موسكو والرياض اكتسبت طابعًا مُتعدد الأوجه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة العربية السعودية تتطور على نطاق متزايد، واكتسبت طابعًا موسعًا ومتعدد الأوجه.



قال بوتين، خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء: "إن علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد وقد اكتسبت أخيرًا طابعًا واسعًا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الدولة

إلى الرياض أكتوبر 2019 "، مضيفا أن تعاون الدولتين يجري بشكل فعال أيضًا من خلال صيغة "أوبك +".



يُذكر أن علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا تتطور حاليًا في مجالات مختلفة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قام بزيارة تاريخية إلى موسكو في أكتوبر

2017؛ فيما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرياض في أكتوبر 2019.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان بلاده للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على التعاون الفعال من خلال صيغة "أوبك +" وإسهامهما في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال بوتين - خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم /الثلاثاء/ - "تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فعال من خلال صيغة "أوبك +"، ما يساهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".