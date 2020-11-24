السعودية تُسجّل 252 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 335 ألفا و741 حالة، من بينها 5 آلاف و619 حالة نشطة، لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 743 حالة حرجة.
عدد المتعافين إلى 344 ألفا و311 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و811 حالة بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 55 ألفا و276 فحصا مخبريا جديدا.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جرى تسجيل 495 حالة تعاف جديدة؛ ليصل
وفي وقت سابق، أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية، وكشف العبد العالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضا في الحالات الحرجة بنسبة 6,3%.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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