أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان بلاده للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،على التعاون الفعال من خلال صيغة "أوبك +" وإسهامهما في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فعال من خلال صيغة "أوبك +"، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".
قال بوتين - خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد، اليوم الثلاثاء - "تتعاون
على التعاون في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم".
وأضاف: "نحن ممتنون جدًا لصاحب الجلالة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
يُذكر أن دول تحالف منتجي النفط "أوبك+"، وعلى رأسها روسيا والمملكة العربية السعودية، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات بـ9.7 مليون برميل يوميًا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميًا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر لإسهامهما في ضمان الاستقرار.. بوتين يُعرب عن امتنانه للعاهل السعودي وولي عهده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.