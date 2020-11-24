الكويت تسجل 402 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

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أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 870.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم: إنه تم تسجيل402 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 140 ألفاً و 795.

وأشار المتحدث إلى وجود 75 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، أن 559 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 133 ألفاً و407 حالات.