كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 3 ساعات المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدمير وإزالة 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف العربي إن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع “صدف”، وأشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير نحو 163 لغماً بحرياً نشرتها المليشيات الحوثية عشوائيا خلال الآونة الأخيرة. وأكد التحالف العربي أن الأعمال العدائية للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر 5 ألغام “إيرانية” زرعها الحوثيون في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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