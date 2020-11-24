إدارة الخدمات العامة الأمريكية تعلن فوز بايدن بالانتخابات رسمياً

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسمياً فوز جو بايدن بالانتخابات، مؤكدة أنها تسمح ببدء العملية الانتقالية.



من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وقال ترامب في تغريدة "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة".

وأضاف "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة... وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".