شكرا لقرائتكم خبر عن 402 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
سجلت الكويت 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140795، في حين سجلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 870 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 75 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6518 حالة، مضيفا ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 5583 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1062076 فحصا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 559 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 133407 حالات.
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