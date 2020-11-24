برلماني يكشف سبب 'تعطل' الاستجوابات في البرلمان

عزا النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، الثلاثاء، تعطيل استجواب وزراء الحكومة الحالية الى تأثير المحاصصة الحزبية.

وقال ذيبان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الدور الرقابي لمجلس النواب متختطف خلال الدورة الحالية ولم يكون بالمستوى المطلوب"، لافتا الى ان "المحاصصة السياسية لها دور كبير في تعطيل عملية الاستجوابات داخل مجلس النواب لوزراء ومسؤولين الحكومة الحالية".

واضاف ان "هنالك بعض الكتل السياسية لا ترغب باستجواب الوزراء خشية من كتلهم السياسية"، مبينا ان "عملية الاستجواب يجب ان تفعل لتقويم مسار العمل الحكومي ".