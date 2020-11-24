عندليب الفرات يعبر حاجز الكرخ في ممتاز الكرة

رياضة 2020-11-24 | 13:53 510 مشاهدة قفز نفط الوسط الى وصافة الترتيب العام بالدوري العراقي الممتاز بعد تغلبه على الكرخ 1-0 في ختام مباريات الاسبوع الرابع من المسابقة. المباراة التي اقيمت على ملعب "الساحر أحمد راضي" سجل هدفها الوحيد اللاعب سجاد جاسم ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة. الفوز وضع عندليب الفرات في وصافة الترتيب برصيد تسعة نقاط فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة في المركز الخامس. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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