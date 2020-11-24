الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا بالعراق .. الاصابات اكثر من 2200

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 2130 مصاباً للشفاء من كورونا. وتم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا

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