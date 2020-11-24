بهذه الطريقة... على مولود برج الأسد إذابة الجليد بينه وبين الجدي

قد تظن ايها الاسد في بادئ الأمر أن وجودك في علاقة عاطفية مع الجدي من الأمور المستحيلة وأنها أشبه بنقل جزيرة استوائية إلى القطب الشماليّ... ولكنكما تتقاسمان أمورًا كثيرة ويمكن لكل منكما أن يأتي بالآخر إلى مواقع نمو وتطور ونضج.

د تختلفان كثيرًا قبل أن تتبينا ذلك. سوف تشكو من كثرة المطالب العاطفية أو العملية، وقد تواجه صعابًا ومشكلات يصعب على من هم أصغر سنًّا أو أقل نضجًا من مواليد برجك تخطيها.

يتسم كلاكما بالقوة ويجب أن يكون هو المسيطر على حياته الخاصة، ولا تحبان أن تشعرا بالتقدم في العمر وما يترتب عليه من عدم جاذبية أو إهمال.

يبغض كلاكما الإحساس بأنه فاقد السيطرة على مشاعره وكلاكما مهتم بالصورة التي يجب أن يظهر بها. كلاكما طموح ومحافظ ومتشبع بروح الإصرار والتصميم على بلوغ ما يريد، ومُتصف بقوة الاحتمال اللازمة لذلك.

تعكس هذه العلاقة حاجتك إلى الجمع ما بين الساخن والبارد بداخل طبيعتك الخاصة وما بين رغبة الشباب ومسؤولية شخصية الوالد الناضجة. تشعر فيما بينك وبين نفسك أنك خجول، ولكنك تتأكد من أنك على النقيض من ذلك عندما ترى شريك حياتك – الجدي – يعمد إلى التحفظ والتكتم والعزلة.

وهنا يكون دور نور الأسد وحرارته اللذين جمعا بينكما أصلا... إذابة الجليد هي المطلوبة هنا، فالجدي المتحفظ عادة يتجاوب سريعًا مع إغراءاتك الجنسية الموجة إليه وحده بالتأكيد. تأكد من أنك تريد هذه المتعة، لأن الجدي ما إن يثار حتى يسعده أن ينال الإشباع الكامل منها.