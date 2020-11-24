المالكي والجبوري يؤكدان على إجراء الانتخابات بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري على إجراء الانتخابات بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت. وقال بيان لمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون ان "المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) سليم الجبوري" . وتابع ان "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد". وأكد الجانبان بحسب البيان على "مواصلة الحوارات بين القوى والكتل السياسية من اجل تنسيق المواقف وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها البلاد ، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في اجواء مستقرة بعيدًا عن التسقيط السياسي والسلاح المنفلت".

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