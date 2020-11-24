صفعة ألمانية ثانية لتركيا في 48 ساعة.. وليبيا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت برلين احتجاجا من أنقرة على تفتيش سفينة تركية مشتبه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا في خرق لقرار أممي.

وصفت وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.

وقالت أنجريت كرامب-كارينباور اليوم الثلاثاء "الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني".

وأضافت "الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة".

واحتجت تركيا أمس الإثنين بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا التي تعاني من ويلات حرب ممتدة منذ نحو عقد.

وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وتدعم تركيا مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس ويمتد نفوذها في الغرب الليبي.