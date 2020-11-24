شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (252) إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن رصد (15) وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي (495) حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (344,311) حالة.

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