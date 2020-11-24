شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفض احتجاج تركيا على اعتراض إحدى سفنها: الجنود تصرفوا على النحو الملائم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين – رويترز وصفت وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.

وقالت وزير الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارينباور، الثلاثاء، إن «الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني».

وأضافت أن «الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة».

واحتجت تركيا الاثنين بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

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