شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكاراتيه» يعتمد أجندة مسابقات الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، أجندة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، على ضوء توصيات لجنة المسابقات التي حددت المواعيد والنظام الخاص بكل بطولة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة بالدولة، وبروتوكول الأمن والسلامة الذي تم وضعه من قبل اللجنة المكلفة بالأمر في الاتحاد برئاسة المهندس حميد شامس.

وتمت مخاطبة الأندية لاستضافة البطولات طبقاً للتواريخ المقترحة مع إضافة مسابقات الكوميتيه في بطولتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بحضور أعضاء المجلس، مروان سنكل نائب الرئيس، وراشد عبد المجيد علي الأمين العام، وحميد شامس الأمين العام المساعد، والخبير الدولي محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

وشهد الاجتماع استعراض التواريخ المحددة لفتح وإغلاق باب القيد والتسجيل للموسم الرياضي الجديد بالتنسيق مع لجنة المسابقات، والاطلاع على خطاب الأولمبية الوطنية بشأن مشاركة المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الرياضية 2021؛ حيث أوصى رئيس الاتحاد بإعداد كافة التقارير والموازنات المطلوبة في الوقت المحدد ورفعها إلى اللجنة الأولمبية الوطنية بهذا الشأن.

وفيما يخص بروتوكول الأمن والسلامة للإشراف على عودة النشاط الرياضي والمسابقات والمتضمن دليل الإجراءات الاحترازية للاتحاد الدولي للكاراتيه، والهيئة العامة للرياضة، فقد تمت التوصية بتوثيق الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء البطولات.

كما اعتمد المجلس تطبيق التحول الرقمي الكامل للاتحاد وتنفيذ برنامج النظام الإلكتروني بعد الموافقة على عقد الشركة المنفذة للبرنامج. وتم تكليف الخبير محمد عباس مدير الاتحاد، بتنظيم ندوة عن المنشطات يشارك فيها المختصون من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، ويحضرها كافة المدربين والحكام واللاعبين خلال الأسابيع المقبلة، واستعرض المجلس الخطوات الناجحة التي اتخذتها المنتخبات الوطنية في العودة الآمنة للتدريبات.

وأشاد الحضور باعتماد الاتحاد الدولي للكاراتيه للنظام الأساسي لاتحاد الإمارات، وتم استعراضه خلال الاجتماع بنسختيه العربية والإنجليزية، وتقرر مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بذلك كما تقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة المهمة.

