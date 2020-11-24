شكرا لقرائتكم خبر عن 122579 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 122579 إصابة والوفيات 1391 بنسبة 13. 1% والمتعافين 113856 لتصل نسبة الشفاء إلى 9. 92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 250 والمنومين في العناية المركزة 121.

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