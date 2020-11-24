الحكومة المصرية ترد على خبر تعليق الدراسة ومنح إجازات للموظفين

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، نفيها القاطع بفرض أي قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجاء رد الحكومة المصرية رداً على بيان منسوب لمجلس الوزراء يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، أو منح إجازات للموظفين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بحسب موقع "الشرق".

وشدد مجلس الوزراء المصري على نفي تلك الأنباء، مؤكداً أن المنشور المتداول مزيف، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأكدت الحكومة المصرية أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً.