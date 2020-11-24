رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن زيارته للبحرين قريبا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن قبوله دعوة بحرينية لزيارة المنامة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون قريبا.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي" إن "نتنياهو أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين"، وفقا للعين.

وفي ختام المكالمة قال نتنياهو: "تحدثت للتو مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكان هذا الاتصال الهاتفي الثاني الذي جرى بيننا وهو كان وديا جدا".

وأضاف: "كلانا منفعلان جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا".

وتابع: "ولذا فإنه وجه لي دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين وأنا سأقوم بها بكل سرور".

والأسبوع الماضي، اتفق وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين على تبادل فتح السفارات في المنامة وتل أبيب، وذلك في الوقت الذي يتطلعان فيه لتعزيز التعاون بعد حوالي شهرين من توقيع البلدين اتفاقا للسلام في واشنطن،