شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 أعلنت الصين ،اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حالات الاصابة في البر الرئيسي الصيني الى 86464 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

واوضحت اللجنة الصحية في بيان لها ، إن 20 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، فيما تم رصد حالة عدوى محلية في شنغهاي وأخرى في تيانجين.

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