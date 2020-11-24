شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الروسية توجه تحذيرات لمدمرة أمريكية خرقت الحدود والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "أدميرال فينوجرادوف" وجهت تحذيرات عدة لمدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك بعد انتهاكها للحدود البحرية الروسية.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا جاء فيه: "قامت سفينة أسطول المحيط الهادئ الروسي /الأدميرال فينوجرادوف/ بتوجيه عدة تحذيرات للمدمرة التابعة للبحرية الأمريكية /جون ماكين/ وذلك بعد انتهاكها الحدود والمجال البحري لروسيا". وأضاف البيان، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية:"وجهت قواتنا البحرية تحذيرات بوجوب تغيير مسار المدمرة فورا والخروج من المياه الإقليمية الروسية قبل اتخاذ إجراءات أخرى". وأشارت الوزراة إلى أنه بعد تلقي الجانب الأمريكي التحذيرات الروسية قامت المدمرة "جون ماكين" على الفور بتغيير مسارها وتوجهت إلى المياه المحايدة.

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