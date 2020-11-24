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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته التنبيهية لأحوال الطقس المتوقعة خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف المناطق.
ونبهت النشرة المواطنين في السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها، وكذلك مرتادي البحر والصيادين من سوء الاحوال الجوية واضطراب البحر في خليج عدن.
كما توقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة الى غائمة جزئياً وباردة نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، غائمة جزئياً الى غائمة خلال ساعات النهار والفرصة موجودة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة.
وأشار إلى أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، مع رياح معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة على السواحل الجنوبية الشرقية والجنوبية، واتجاهتها شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 15 الى 25 عقدة.
وأضافت أن المناطق الصحراوية ستكون الأجواء فيها صحوة الى غائمة جزئياً والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية قد تصل أقصى سرعة لها 15 عقدة.
وتطرقت النشرة إلى حالة الطقس في أرخبيل سقطرى التي ستكون اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة، الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20عقدة
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