شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية تعلن منعها المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من "انتهاك" حدودها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إنها منعت المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من "انتهاك" حدودها.

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" نفذت هذه المهمة بنجاح. ولفتت إلى أن خليج بطرس الأكبر شهد هذه الحادثة. ويرتبط اسم المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة باسم السيناتور الراحل جون ماكين، بالاشتراك مع اسم أبيه وجده، وكان كلا الرجلين الأخيرين أدميرالا في البحرية الأمريكية. يذكر أن جون ماكين من قدامى المحاربين الأمريكيين، وأسر وعُذب خلال حرب فيتنام، طيلة خمس سنوات ونصف، وهو سيناتور جمهوري، وترشح للرئاسة مرتين ولم يفز، وكان آخرها أمام الرئيس السابق باراك أوباما، عام 2008.

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