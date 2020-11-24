شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: العملاء لم يتأثروا بهجوم ميليشيا الحوثي على محطة جدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وتوقف الآن عن العمل صهريج من بين 13 صهريجا بالمنشأة. ووصف المسؤول المنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا. وأضاف أنه تم إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في 40 دقيقة فقط ودون إصابة أحد.

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